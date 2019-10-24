Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 342 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, bir miktar uyuşturucu tablet, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:17 Kaynak: AA
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