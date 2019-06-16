Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
19 dakika önce
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 8 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan G.D., M.Ç., C.S.Ü., A.K., L.G., M.G.,M.M.S. ve C.Ç isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1.07 gram metamfetamin, 2.80 gram esrar ve 5.90 gram kannaboid maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, 7 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan, C.C. isimli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan işlem yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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