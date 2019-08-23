Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu - ADANA
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu operasyonu - ADANA

1 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 50 gram esrar ile bir kalaşnikof ve 3 tabanca ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 50 gram esrar ile bir kalaşnikof ve 3 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar, bir kalaşnikof ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O. tutuklandı, Emin D. ise serbest bırakıldı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar
Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonu Interpol, çete lideri Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı Geçen yıl 15 liraya kadar düşen Antep fıstığı bu yıl 50 liradan satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu - ADANA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]