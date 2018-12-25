Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu - Aydın

Uyuşturucu Operasyonu - Aydın

22 dakika önce

Aydın'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın-İzmir otoyolundaki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durduran ekipler, 4 kilogram esrar ele geçirdikleri araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K, H.K, ve F.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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