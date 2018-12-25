Uyuşturucu Operasyonu - Aydın
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Aydın'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Aydın-İzmir otoyolundaki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durduran ekipler, 4 kilogram esrar ele geçirdikleri araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K, H.K, ve F.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:04 Kaynak: AA
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