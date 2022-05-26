Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi

26.05.2022 21:54

Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendiZONGULDAK Zonguldak'ta Narkotim ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dron ile havadan görüntülendi.

Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi

ZONGULDAK Zonguldak'ta Narkotim ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dron ile havadan görüntülendi. Operasyonda 113 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından operasyonda 2 ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Dron ile havadan görüntülenen operasyonda 198 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler toprağa dikili haldeki kenevir bitkilerine el koydu. Operasyonda ayrıca 113 gram uyuşturucu madde, bir adet el yapımı tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

"2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet yasa dışı kenevir ekimi" suçundan adli işlem yapılan C.S. ve K.E.'nin sorgusu sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi
Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi
Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi
Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Zonguldak, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu böyle görüntülendi - Son Dakika


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