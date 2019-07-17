Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu - BURSA
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Uyuşturucu operasyonu - BURSA

12 dakika önce

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda farklı adreslerde yakalanan iki şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konuyla ilgili daha sonra yürütülen çalışmalarla kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D, E.G, Y.Ç. ve F.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu, 144 adet uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.
Diğer şüphelilerden Y.Ç. ve F.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.D, ve E.G'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu - BURSA
Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:46 Kaynak: AA
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