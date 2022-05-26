Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi

26.05.2022 10:14
Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi

Zonguldak'ta Narkotim ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dron ile havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta Narkotim ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dron ile havadan görüntülendi. Operasyonda 113 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından operasyonda 2 ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Dron ile havadan görüntülenen operasyonda 198 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler toprağa dikili haldeki kenevir bitkilerine el koydu. Operasyonda ayrıca 113 gram uyuşturucu madde, bir adet el yapımı tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

"2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet yasa dışı kenevir ekimi" suçundan adli işlem yapılan C.S. ve K.E.'nin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi
Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi
Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi

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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Zonguldak, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu dronla havadan görüntülendi - Son Dakika


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