Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

7 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Aydın Mahallesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 5 çuval içerisinde 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Yapılan araştırmada adresin, geçen ay yapılan operasyonda 150 kilogram esrarın ele geçirilmesinin ardından tutuklanan M.Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Uyuşturucu operasyonu - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:19 Kaynak: AA
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