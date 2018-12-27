Uyuşturucu Operasyonu - İstanbul

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde "Bonzai" yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilo "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde "Bonzai" yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilo "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo uçağıyla Çin'den Türkiye'ye bir firma üzerinden oto temizlik malzemeleri getirileceği bilgisine ulaştı.



Küçükçekmece'deki şirketin yurt dışı ithalat kayıtlarını inceleyen ekipler, şirketi takibe aldı.



Atatürk Havalimanı'ndan kiralık araçla malzemeleri alan kişiyi takip eden ekipler Sancaktepe'deki bir benzin istasyonunda araca operasyon düzenledi. Dedektör köpeği "Avcı"nın verdiği tepki üzerine araç içerisindeki kasayı levye yardımıyla açan ekipler kasanın içerisinde kolilenmiş olarak çok sayıda oto yıkama malzemesi ile üzerinde "Cam çizik giderici" yazılı kovaları incelemeye aldı.



Thermo uyuşturucu test kiti cihazı ile malzemelerin uyuşturucu türevi olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri, 67 adet beyaz plastik kova içerisinde yaklaşık 260 kilo uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde bulunan kovaların gizlemek maksadıyla kullanılan çok sayıda oto yıkama malzemesini ele geçirdi.



Thermo uyuşturucu test kiti cihazı ile malzemelerin uyuşturucu türevi olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri, şüpheli H.İ.K'yı gözaltına aldı.



Şüpheli H.İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, ele geçirilen 260 kilo 5-Fluro maddesini inceleyen jandarma ekipleri bu maddeden 260 ton Bonzai elde edilmesinin mümkün olacağı bilgisine de ulaştı.

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