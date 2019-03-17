Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu - Kahramanmaraş

Uyuşturucu Operasyonu - Kahramanmaraş

17 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda önceden belirlenen 13 ayrı noktada yaptığı operasyonda, 21 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:49 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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