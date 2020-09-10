Uyuşturucu operasyonu kamerada: 21 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu kamerada: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın merkez üç ilçesi ile Denizli ilinde eş zamanlı olarak 300 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezli, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri ile Denizli ilinde bazı adreslere eş zamanlı 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon eğitimli polis köpekleri ile drone destekli gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.