Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

Malatya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik Battalgazi
, Arguvan
ve Yazıhan
ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Arguvan'da 2 şüpheliye ait ev ve arazide 20 bin 607 kök, Battalgazi'de bir zanlıya ait arazide 2 bin 340 kök, Yazıhan ilçesinde ise bir kişiye ait arazide 51 kök kenevir ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı, kenevirler jandarma personelince yakılarak imha edildi.