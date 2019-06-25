Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN
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Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN

46 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun- Ankara kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler araçta yaptıkları aramada, 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi, 6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler Irak uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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