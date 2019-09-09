Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu - SİİRT
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Uyuşturucu operasyonu - SİİRT

1 saat önce

Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman'dan Kurtalan ilçesine doğru gelen şüpheli otomobili Yunuslar köyü girişinde durdurdu.

Aramada, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, zanlılar A.S ve U.Ş gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu - SİİRT

Batman, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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