Uyuşturucu operasyonu - SİİRT
1 saat önce
Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Siirt'te 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman'dan Kurtalan ilçesine doğru gelen şüpheli otomobili Yunuslar köyü girişinde durdurdu.
Aramada, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, zanlılar A.S ve U.Ş gözaltına alındı.
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