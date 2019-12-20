Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede

7 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Eş zamanlı olarak çok sayıda adrese drone destekli olarak da düzenlenen operasyon sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında Ünye Adliyesine getirildi.


Yaklaşık 20 kişinin sorgusu devam ederken operasyonların devam edeceği öğrenildi. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon
HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:20 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün - Son Dakika Haber
18:18 Ukrayna ile Rusya, Avrupa'ya gaz transferinde 'prensipte' anlaştı - Son Dakika Haber
18:18 UCM'den Filistin'de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma - Son Dakika Haber
18:13 Bakan Pakdemirli: "Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım" - Son Dakika Haber
18:08 Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:28:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]