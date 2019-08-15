Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu yapılan evden cephane çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu operasyonu yapılan evden cephane çıktı

34 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 900 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ve kurusıkı tabancayla bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu yapılan evden cephane çıktı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 900 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ve kurusıkı tabancayla bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğinin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın Deretürbelinas bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğin bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında evin bahçesinde dikili vaziyette 250 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu, 2 kilo 900 gram esrar ile ruhsatsız 2 av tüfeği ve kurusıkı tabancayla bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Hüseyin Ç. ve oğlu Ali Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğul karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 19:52:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonu yapılan evden cephane çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]