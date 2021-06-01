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Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

01.06.2021 18:35

Son dakika habere göre Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama Antalya'da araç içinde zulalanmış halde ele geçirilen uyuşturucu ticaretiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da araç içinde zulalanmış halde ele geçirilen uyuşturucu ticaretiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Doğu illerden Antalya'ya uyuşturucu madde nakledileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, Serik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyon bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada zulalanmış halde daralı 154,5 gram esrar ve daralı 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Ş.G. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


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