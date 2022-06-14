Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

14.06.2022 09:47
Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 21 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 18 zanlıdan 1'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol olmak üzere 17'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 21 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 18 zanlıdan 1'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol olmak üzere 17'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai, 0,42 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ö.A.'nın, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evinin çatı kısmındaki güvercin kümesine yerleştirdiği 29 saksıda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ö.A., ilk ifadesinde uyuşturucu madde satışı yapmadığını, kullanmak için Hint keneviri yetiştirdiğini öne sürdü. Ayrıca Mıdık Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinin de bahçesindeki üzüm asmalarının arasında Hint keneviri ekildiği belirtildi. Şambayadı Mahallesinde bir şahsın ise küvet içinde Hint keneviri beslediği ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki sorgularının da satıcı olmadıklarını içici olduklarını öne sürdü. Küvet içine kenevir yetiştiren zanlının ise şeker hastası olduğu için kenevir yetiştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 4'ü ali kontrol olmak üzere 17'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

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