Uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama
1 saat önce
MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:43 Kaynak: DHA
MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya
, Gümüşhane
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 12'si nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Malatya
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