Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama

1 saat önce

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama, System.String[]
MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya, Gümüşhane ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 12'si nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:43 Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sivas, Malatya, Güncel
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