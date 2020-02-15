Uyuşturucu operasyonuna 19 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütünü 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Dün şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyon, havadan drone ile de takip edildi. Operasyonda, 2'si kadın, 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin daha önce yakalanıp, tutuklandıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı böylece 34'e yükseldi.