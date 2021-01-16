Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

16.01.2021 19:04

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye uyuşturucu getirilip, satışa sunulacağı bilgisi üzerine Buğdaylı Mahallesi'nde bir otomobil durdurulmuş, araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahsın üzerinde arama yapılmıştı.

'Gece' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada Gece'nin saniyeler içerisinde tepki vermesi üzerine aracın arka kapısına gizlenmiş 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.K ve R.K. (31), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilere intikal ettirildi. Ü.K. ve R.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Merzifon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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