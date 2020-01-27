Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, uyuşturucu madde metamfetamin, skunk, esrar ve eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]
DENİZLİ'de, uyuşturucu madde metamfetamin, skunk, esrar ve eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 25 Ocak Cumartesi günü operasyon düzenledi. Önceden tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, 55 gram skunk, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 1,1 gram esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli
Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
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