Uyuşturucu Operasyonuna 4 Tutuklama
1 saat önce
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda H.K., A.Ç., R.O., G.I. ve B.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., R.O., H.K. ve B.A. tutuklandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:23 Kaynak: İHA
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