Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekiplerince iki gün önce Bafra'da faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlarla birlikte 6 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili aranan 1 kişi de bugün Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekiplerince gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 8 kişi Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden T.K., M.C.K., Ö.K., M.C.K. ve İ.G. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 1 kişi savcılıktan, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:49 Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]