Uyuşturucu Operasyonuna 5 Tutuklama
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekiplerince iki gün önce Bafra'da faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlarla birlikte 6 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili aranan 1 kişi de bugün Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekiplerince gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 8 kişi Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden T.K., M.C.K., Ö.K., M.C.K. ve İ.G. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 1 kişi savcılıktan, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:49 Kaynak: İHA
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