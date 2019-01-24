Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, Ö.N.C. ile bu şahsın metamfetamin (ateş-buz) adlı sentetik uyuşturucu madde sattığı T.B. yakalandı. T.B.'nin üst aramasını yapan narkotik görevlileri, 1 parça halinde 0,56 gram metamfetamin (ateş-buz) adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Narkotik ekipleri, operasyonun devamında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karara istinaden Ö.N.C. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulunamazken, ateş-buz olarak adlandırılan uyuşturucu madde içiminde kullanılan özel düzenek, 1 adet tabanca şarjörü ile çeşitli çaplarda çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.N.C., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Başka bir suçtan daha aranması olduğu tespit edilen T.B.'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:01:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]