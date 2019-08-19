Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Merkezinde ve Kilimli
İlçesinde "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzenlenen operasyonda 366 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 12 kök Hint kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edilen yaklaşık bin TL para ele geçirilmişti. - ZONGULDAK
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