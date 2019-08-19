Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Merkezinde ve Kilimli İlçesinde "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonda 366 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 12 kök Hint kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edilen yaklaşık bin TL para ele geçirilmişti. - ZONGULDAK
Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
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