Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.Ö'yü (32) takibe aldı.

Ekipler, E.Ö'yü ve evine gelen 3 kişiyi alüminyum folyoya sarılı metamfetamin alışverişi yaparken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan arama sonucu da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.