Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Narkotik Şube ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ö.A. (26) ve İ.A. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan İ.A. adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Ö.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 7,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 38,39 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

BAE Prensi Şeyh Halid bin Sultan El Kasımi'nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti
Eşinin arabasını satmak isteyen koca, eşiyle anlaşamayınca aracı ateşe verdi! Videosunu da WhatsApp'tan gönderdi Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
02:02 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:01 Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:46 UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı - Son Dakika Haber
01:42 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:14 Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada - Son Dakika Haber
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 02:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]