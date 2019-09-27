Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir ikamette arama yaptı. Aramada, toplan 42,48 gram esrar ve 2 adet de Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde tartmada kullanılan bir de hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ