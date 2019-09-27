Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

45 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir ikamette arama yaptı. Aramada, toplan 42,48 gram esrar ve 2 adet de Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde tartmada kullanılan bir de hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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