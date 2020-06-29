Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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