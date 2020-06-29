Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

ADANA - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerine bağlı Kiremithane, Hadırlı ve Yeşilyurt mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskındaki aramalarda 237,98 gram esrar, 187,11 gram bonzai, 749 adet uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, Serkan B. (41), Serdar K. (40), Ulaş A. (28), Yusuf G. ve Sertan B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan B. tutuklanırken, Serdar K., Ulaş A., Yusuf G. ve Sertan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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