Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir otomobilin bagaj kısmına saklanmış 9 kilo 519 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:53:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]