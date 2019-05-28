Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9'u tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9'u tutuklandı

2 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9'u tutuklandı, System.String[]
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabük merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Karabük ve Safranbolu'da gözaltına alınan şahsıların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişleten narkotik timleri İzmir, Kocaeli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ş.E., E.T., G.C., S.A., M.S.D., D.A., Ü.C.D., Y.D., İ.S., E.K. ve M.A.E. isimli şüphelilerle birlikte 169,28 gram gelen skunk, 26,80 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü rendr aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 şahıstan 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve E.K. serbest bırakıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:43 Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • kontetik ten sevgiler: olum yapmayın ölümde var günah ben yandım siz yanmayın bütün uyuşturucu satıcılarına ses leniyom bırakın bu işleri özellikle amcamın ogluna sesleniyom sakın kanımı yerde koma korkup mersine kaçma sende yanıma cabuk gel eren otopar ta uyuşturucu yapanlarıda yakalat kurtul onlardan namaza başla dogruyolu bul Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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