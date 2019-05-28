Uyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9'u tutuklandı

kontetik ten sevgiler:

olum yapmayın ölümde var günah ben yandım siz yanmayın bütün uyuşturucu satıcılarına ses leniyom bırakın bu işleri özellikle amcamın ogluna sesleniyom sakın kanımı yerde koma korkup mersine kaçma sende yanıma cabuk gel eren otopar ta uyuşturucu yapanlarıda yakalat kurtul onlardan namaza başla dogruyolu bul