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Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.
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