Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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