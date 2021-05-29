Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 ikamet, 6 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 140 gram metamfetamin, 90 gram sentetik kannabinioid, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 38 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.