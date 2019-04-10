Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi
36 dakika önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları inceleme sonucu 13 kilogram esrar ele geçirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir eve düzenlendikleri operasyon sonucu 13 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı