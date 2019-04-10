Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi

36 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları inceleme sonucu 13 kilogram esrar ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir eve düzenlendikleri operasyon sonucu 13 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kilo Esrar Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]