Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:59 Kaynak: AA
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