Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 152 bin lira, pala, 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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