Uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 47 kilogram esrar, 425 kök Hint keneviri ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16'sı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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