Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; M.E., H.K., M.U., B.C., E.S., S.Ö., N.S.B., M.M.D., İ.Y. G.D., S.D., Ö.C.Ş., V.D., A.M., M.Y., M.K. ve A.B. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 5 parça halinde toplamda 12.55 gram Metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 1.20 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 7.00 gram Esrar, 1 parça halinde toplamda 0.50 gram Eroin ve 1 Adet Captagon hap ele geçirildi.


Yakalanan 16 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, 1 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı
İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" denetimleri! HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 10:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]