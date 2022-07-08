Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

08.07.2022 11:19
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 110 gram kubar esrar ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 110 gram kubar esrar ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyon neticesinde, 110 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan M.A.G (32) ile A.S (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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