Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 110 gram kubar esrar ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyon neticesinde, 110 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan M.A.G (32) ile A.S (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika