Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

53 dakika önce

Karabük'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde kokain ile skunk ve ectasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Karabük'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde kokain ile skunk ve ectasy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı bir otomobili takibe aldı. Bölge Trafik Müdürlüğü önünde durdurulan otomobilde bulunan C.A ve E.A isimli şahsıların üzerinde ve araçta arama yaptı. Ekiplerce yapılan aralamalarda, daralı ağırlığı 105 gram gelen skunk maddesi ile 304 adet ectasy hap ve 77 gram kokain maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınarak Emniyette sorgusu tamamlamam her iki şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.A ve E.A, uyuşturucu madde teminini, ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki
Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 12 ölü, 5 yaralı Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 21:24:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]