Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kontrol noktasında durdurulan kamyonda dedektör köpekle yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayahşi Mahallesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik dedektör köpeği "Volta" ile yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 1 tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu içmek için kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Kamyonda bulunan R.I (35) ve M.D (44) gözaltına alındı.