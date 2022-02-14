Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yenibağlar ve Fatih Mahallelerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle 2 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında yapılana aramalarda ise 27,38 gram metamfetamin, 0,92 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin akabinde mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'nin tutuklandığı, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR