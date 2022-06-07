Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanırken, narkotik köpeği Milon'un da yardımıyla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde ekiplerce SDÜ Uygulama Noktasında durdurulan yolcu otobüsünde operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, Narkotik Madde Arama Köpeği Milon'un katıldığı aramada şahısların bagajlarından ve üstlerinden, satışa hazır paketler halinde 20,83 gram Halisinojen madde, 104 adet uyarıcı hap, 7 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılırken, şüpheli 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA