Uyuşturucu operasyonunda 2 silah ile 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde ev ve işyerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ile 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Erzin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şükrüpaşa mahallesinde İ.A.'ya ait iş yeri ve ikamette yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet tabanca fişeği, 59 adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalan İ.A. hakkında uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY