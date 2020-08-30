Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri engelli 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Takibe alınarak durdurulan otomobildeki 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilin sahibi olduğu öğrenilen bedensel engelli E.G.G. ile N.G, gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 08:21 - Kaynak: AA
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