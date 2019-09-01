Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Polis operasyonlarda yaptığı ev aramalarında 2 kilo 500 gram esrar, 40 gram bonzai ele geçirdi

ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte torbacılara yönelik operasyonlar başlattı. Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde bir evde yapılan aramada ekili vaziyette 1 kök, kurutulmuş halde 3 dal Hint keneviri, 4 torba içinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Polis ev sahibi Fatma S.'yi gözaltına aldı. Zanlı kadın uyuşturucuların kocası Mustafa S.'ye ait olduğunu söyledi.

Polis ikinci operasyonunu ise Akkapı Mahallesinde bir eve yaptı. Evde yapılan aramada 40 gram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Evin sahibi Hasan Ç. eşi Azize Ç. ile birlikte gözaltına alındı. Hasan Ç. ifadesinde bonzaiyi hayvan otlatırken arazide bulup eve getirdiğini torbacılık yapmadığını ileri sürdü.

Polis üçüncü operasyonda ise polis yaklaşık 1 yıl önce ele geçirdiği 50 kilo eroinin firari zanlısı Savaş B.'yi yakaladı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan Ç. ve Savaş B. tutuklanırken iki kadın serbest bırakıldı.