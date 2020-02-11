Uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı

6 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesi Orta Mahallede bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde yaşadıkları tespit edilen üniversite öğrencisi A.O.Ç. ve A.N. gözaltına alındı.

Yapılan aramada 963 adet uyuşturucu hap, 200 gram sentetik uyuşturucu ve 200 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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