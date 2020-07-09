Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S.A. ve M.A.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu dün Çerkezköy girişinde durdurduğu otomobilde 350 gram, bir evde yaptığı aramada 85 gram toz esrar ele geçirmiş, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.