Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı HATAY (AA) – Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) – Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ocak'ta il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlatmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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